В Україні зростуть в ціні популярні продукти: скільки коштуватимуть

Через російські атаки на енергетичну інфраструктуру та порти експорт української агропродукції у грудні 2025 – січні 2026 років скоротився на 30–40% порівняно з минулим роком. За цей період вивезено лише близько 16 млн тонн зернових та олійних — на 6 млн тонн менше, ніж торік.

Це призвело до зменшення валютної виручки, ускладнило фінансування аграріїв і створило додатковий тиск на ціни всередині країни. Про це повідомив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук в ефірі Media Center Ukraine.

Чому експорт просів і як це впливає на ціни

За словами експерта, через руйнування енергосистеми та блокади портів аграрії отримують менше коштів на закупівлю насіння, добрив, пального, засобів захисту рослин та техніки. Скорочується також кількість робочої сили, що ще більше гальмує підготовку до весняної посівної.

"Такі умови зменшують обсяги фінансування для товаровиробників і створюють додаткове навантаження на економіку в цілому", — пояснив Марчук.

Прогноз цін на ключові продукти взимку 2026 року

Крупи — найближчим часом можуть подорожчати на 5%.

— найближчим часом можуть подорожчати на 5%. Хліб — щомісячне зростання на 1,5–2% через прямі наслідки ударів по енергетичній інфраструктурі (вищі витрати на виробництво та випікання).

— щомісячне зростання на 1,5–2% через прямі наслідки ударів по енергетичній інфраструктурі (вищі витрати на виробництво та випікання). Овочі — продовжують дорожчати через збільшення витрат на зберігання (електроенергія, опалення складів). Тенденція триватиме щонайменше до появи нового сезонного врожаю.

— продовжують дорожчати через збільшення витрат на зберігання (електроенергія, опалення складів). Тенденція триватиме щонайменше до появи нового сезонного врожаю. М’ясо — поки що ціни стабільні, але можливе подорожчання свинини та яловичини через коливання на ринку та зростання собівартості виробництва.

Загалом, за оцінкою Марчука, ситуація створює додатковий тиск на бізнес і неминуче відображається на вартості продуктового кошика для населення. Економіст прогнозує помірне зростання цін на більшість груп товарів протягом зими 2026 року.

З огляду на енергетичну кризу та проблеми з експортом, зимовий період 2026 року стане викликом для сімейних бюджетів. Експерти радять планувати покупки заздалегідь і максимально використовувати сезонні акції.

