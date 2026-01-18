В Украине вырастут в цене популярные продукты: сколько будут стоить

Из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру и порты экспорт украинской агропродукции в декабре 2025-январе 2026 года сократился на 30-40% по сравнению с прошлым годом. За этот период вывезено лишь около 16 млн. тонн зерновых и масличных — на 6 млн. тонн меньше, чем в прошлом.

Это привело к уменьшению валютной выручки, усложнило финансирование аграриев и оказало дополнительное давление на цены внутри страны. Об этом сообщил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в эфире Media Center Ukraine.

Почему экспорт просел и как это влияет на цены

По словам эксперта, из-за разрушения энергосистемы и блокады портов аграрии получают меньше средств на закупку семян, удобрений, горючего, средств защиты растений и техники. Сокращается также количество рабочей силы, что еще больше тормозит подготовку к весенней посевной.

"Такие условия уменьшают объемы финансирования для товаропроизводителей и создают дополнительную нагрузку на экономику в целом", - пояснил Марчук.

Прогноз цен на ключевые продукты зимой 2026 года

Крупы – в ближайшее время могут подорожать на 5%.

– в ближайшее время могут подорожать на 5%. Хлеб — ежемесячный рост на 1,5–2% из-за прямых последствий ударов по энергетической инфраструктуре (высшие затраты на производство и выпекание).

— ежемесячный рост на 1,5–2% из-за прямых последствий ударов по энергетической инфраструктуре (высшие затраты на производство и выпекание). Овощи – продолжают дорожать из-за увеличения расходов на хранение (электроэнергия, отопление складов). Тенденция будет продолжаться, по меньшей мере, до появления нового сезонного урожая.

– продолжают дорожать из-за увеличения расходов на хранение (электроэнергия, отопление складов). Тенденция будет продолжаться, по меньшей мере, до появления нового сезонного урожая. Мясо — пока цены стабильны, но возможно подорожание свинины и говядины из-за колебаний на рынке и роста себестоимости производства.

В целом, по оценке Марчука, ситуация создает дополнительное давление на бизнес и неизбежно отражается на стоимости продуктовой корзины для населения. Экономист прогнозирует умеренный рост цен на большинство групп товаров в течение зимы 2026 года.

Учитывая энергетический кризис и проблемы с экспортом, зимний период 2026 станет вызовом для семейных бюджетов. Эксперты советуют планировать покупки заранее и максимально использовать сезонные акции.

