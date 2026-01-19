В Україні зросли ціни на популярний овоч: скільки коштує

Протягом поточного тижня оптові ціни на тепличні помідори в Україні зросли до 90–110 гривень за кілограм. У середньому це приблизно на 12% дорожче, ніж наприкінці попереднього робочого тижня.

Про це повідомляє аналітичний проєкт EastFruit. Експерти пояснюють подорожчання помітним зменшенням обсягів пропозиції тепличних томатів на внутрішньому ринку.

Саме дефіцит продукції дав змогу продавцям дещо підняти відпускні ціни. Зазначається, що в цей період року основну частину помідорів Україна отримує з Туреччини, однак упродовж останніх кількох тижнів імпорт турецьких тепличних томатів скоротився.

Водночас учасники ринку утримуються від різкішого зростання цін. Причиною цього є стриманий попит як з боку оптових компаній, так і з боку роздрібних торговельних мереж.

Наразі тепличні помідори продаються в Україні в середньому на 10% дорожче, ніж у середині січня минулого року. Однак аналітики вважають таку цінову ситуацію нетривалою. За їхніми прогнозами, вже найближчим часом, після відновлення стабільних поставок овочів із Туреччини, ціни на томати можуть знову піти вниз.

