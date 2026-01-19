В Украине выросли цены на популярный овощ: сколько стоит

За текущую неделю оптовые цены на тепличные помидоры в Украине выросли до 90–110 гривен за килограмм. В среднем это примерно на 12% дороже, чем в конце предыдущей рабочей недели.

Об этом сообщает аналитический проект EastFruit. Эксперты объясняют удорожание заметным уменьшением объемов предложения тепличных томатов на внутреннем рынке.

Именно дефицит продукции позволил продавцам поднять отпускные цены. Отмечается, что в этот период года основную часть помидоров Украина получает из Турции, однако за последние несколько недель импорт турецких тепличных томатов сократился.

В то же время участники рынка воздерживаются от более резкого роста цен. Причиной тому является сдержанный спрос как со стороны оптовых компаний, так и со стороны розничных торговых сетей.

Теперь тепличные помидоры продаются в Украине в среднем на 10% дороже, чем в середине января прошлого года. Однако аналитики считают такую ценовую ситуацию непродолжительной. По их прогнозам, уже в ближайшее время, после возобновления стабильных поставок овощей из Турции, цены на томаты могут снова пойти вниз.

