В Україні суттєво подорожчає популярний фрукт: якою буде вартість

До завершення зими український ринок фруктів і продовольства загалом продовжує залишатися чутливим до сезонних чинників, логістичних витрат, коливань валютного курсу та рівня імпорту. Запаси вітчизняних фруктів поступово вичерпуються, через що імпортна продукція дедалі активніше витісняє українську, що неминуче позначається на цінах.

Про цінову ситуацію з яблуками в Україні до кінця зимового періоду в коментарі для сайту Новини.LIVE розповіла експертка Лілія Бистрицька. За її словами, яблука й надалі залишаються найдоступнішим фруктом у холодну пору року, а основний обсяг пропозиції наразі формується за рахунок українських фруктосховищ.

Втім, експертка застерігає, що до кінця зими вартість яблук може зрости. Причинами цього є одразу кілька факторів: зменшені запаси через слабкий урожай, перебої з електропостачанням, а також пошкодження та знищення сховищ. У результаті ціни можуть підвищитися на 15–20% залежно від сорту.

Найбільше подорожчання, за прогнозом Бистрицької, торкнеться преміальних сортів яблук — їхня ціна може перевищити 100 гривень за кілограм.

