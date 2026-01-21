В Украине значительно подорожает популярный фрукт: какой будет стоимость

До завершения зимы украинский рынок фруктов и продовольствия в целом продолжает оставаться чувствительным к сезонным факторам, логистическим затратам, колебаниям валютного курса и уровню импорта. Запасы отечественных фруктов постепенно иссякают, из-за чего импортная продукция все активнее вытесняет украинскую, что неизбежно сказывается на ценах.

О ценовой ситуации с яблоками в Украине до конца зимнего периода в комментарии для сайта Новости. Live рассказала эксперт Лилия Быстрицкая. По ее словам, яблоки и дальше остаются самым доступным фруктом в холодное время года, а основной объем предложения формируется за счет украинских фруктохранилищ.

Впрочем, эксперт предостерегает, что к концу зимы стоимость яблок может возрасти. Причинами этого являются несколько факторов: уменьшенные запасы из-за слабого урожая, перебоев с электроснабжением, а также повреждения и уничтожения хранилищ. В результате цены могут подняться на 15–20% в зависимости от сорта.

Наибольшее удорожание, по прогнозу Быстрицкой, коснется премиальных сортов яблок — их цена может превысить 100 гривен за килограмм.

