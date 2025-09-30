Високий заробіток цієї осені: де українці можуть отримати 70 тис. грн

Напередодні осені в Україні відзначається помітна зміна тенденцій на ринку праці. За даними великого кадрового порталу, у серпні порівняно з травнем суттєво зросла кількість вакансій у виробництві, торгівлі, освіті та для робітничих професій.

Роботодавці готові пропонувати фахівцям цих сфер зарплати до 50 тисяч гривень. Про це свідчить аналітика OLX Робота.

Найбільший попит на робітничі та торговельні спеціальності

Комплектувальник: вакансія показала рекордне зростання – +331%. Медіанна зарплата для кандидатів становить 25 тис. грн.

Менеджер з обслуговування клієнтів (роздрібна торгівля): кількість оголошень збільшилася на +117%, а середня зарплата – 21 тис. грн.

Попит на освітян та інших фахівців

Викладачі та вчителі: перед початком навчального року кількість вакансій зросла на 96%, медіанна зарплата – 14 тис. грн.

Читайте також: Ринок праці під загрозою: кого штучний інтелект залишає без роботи

Також помітне зростання на 50–60% спостерігається для таких позицій:

Рихтувальник/СТО – до 50 тис. грн

Плиточник – 45 тис. грн

HR – 29 тис. грн

Офіс-менеджер – 23 тис. грн

Помічник кухаря – 21 тис. грн

Робота для військових та за кордоном

Аналітики відзначають дві стабільні тенденції на ринку праці:

Служба у ЗСУ: кількість вакансій для військових зросла на 33% порівняно з травнем. Медіанна зарплата в серпні становила 70,5 тис. грн.

Робота за кордоном: помітне зростання пропозицій для пакувальників (+213%), будівельників (+65%) та різноробочих (+41%). Середня зарплата на таких позиціях коливається від 3 до 5 тис. євро.

Аналітики підсумовують, що сезонність впливає на змішаний попит: переважно потрібні робітничі кадри, працівники клієнтського сервісу та освітяни, водночас вакансії для Сил оборони залишаються актуальними протягом усього року.

Раніше ми розповідали, які професії можна доволі швидко опанувати та одразу отримати роботу.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!