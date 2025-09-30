Высокий заработок этой осенью: где украинцы могут получить 70 тыс. грн
В преддверии осени в Украине отмечается заметное изменение тенденций на рынке труда. По данным большого кадрового портала, в августе по сравнению с маем существенно выросло количество вакансий в производстве, торговле, образовании и для рабочих профессий.
Работодатели готовы предлагать специалистам этих сфер зарплаты до 50 тысяч гривен. Об этом свидетельствует аналитика OLX Работа.
Наибольший спрос на рабочие и торговые специальности
- Комплектовщик: вакансия показала рекордный рост – +331%. Медиана зарплата для кандидатов составляет 25 тыс. грн.
- Менеджер по обслуживанию клиентов (розничная торговля): количество объявлений увеличилось на +117%, а средняя зарплата – 21 тыс. грн.
Спрос на педагогов и других специалистов
- Преподаватели и учителя: перед началом учебного года количество вакансий выросло на 96%, медианная зарплата – 14 тыс. грн.
Также заметный рост на 50–60% наблюдается для следующих позиций:
- Рихтовщик/СТО – до 50 тыс. грн
- Плиточник – 45 тыс. грн
- HR – 29 тыс. грн
- Офис-менеджер – 23 тыс. грн
- Помощник повара – 21 тыс. грн
Работа для военных и за границей
Аналитики отмечают две стабильные тенденции на рынке труда:
- Служба в ВСУ: количество вакансий для военных выросло на 33% по сравнению с маем. Медиана зарплата в августе составила 70,5 тыс. грн.
- Работа за границей: заметный рост предложений для упаковщиков (+213%), строителей (+65%) и разнорабочих (+41%). Средняя зарплата на таких позициях колеблется от 3 до 5 тысяч евро.
Аналитики заключают, что сезонность влияет на смешанный спрос: преимущественно нужны рабочие кадры, работники клиентского сервиса и педагоги, в то же время вакансии для Сил обороны остаются актуальными в течение всего года.
