Чекає спекотний фінал літа: Україна стане однією з найгарячіших точок Європи

Впродовж найближчих днів в Україні очікується поступове підвищення температури. До кінця літа країна опиниться серед найбільш спекотних у Європі.

Про це повідомила у Facebook відома синоптикиня Наталка Діденко. "Україна завершує літо як одна з найгарячіших держав Європи", – зазначила вона та оприлюднила прогноз із картою погоди на суботу, 30 серпня.

Похолодання, яке відчувалося останнім часом, відходить у минуле, і на зміну йому повертається справжня літня спека.

За прогнозом Наталки Діденко, сьогодні вдень температура повітря коливатиметься від +22 до +27 градусів, а на півночі країни буде трохи прохолодніше – близько +19...+22.

Ймовірність опадів мінімальна, лише подекуди на Чернігівщині можливий короткочасний дощ.

У столиці також очікується суха й тепла погода, стовпчики термометрів піднімуться приблизно до +22.

"Надалі в Україні триватиме підвищення температури, і вже у другій половині тижня прогнозується справжня спека. Сонця вистачатиме!" – підсумувала синоптикиня.

