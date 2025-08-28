Ждет жаркий финал лета: Украина станет одной из самых горячих точек Европы

В ближайшие дни в Украине ожидается постепенное повышение температуры. К концу лета страна окажется среди самых жарких в Европе.

Об этом сообщила в Facebook известная синоптика Наталья Диденко. "Украина завершает лето как одно из самых горячих государств Европы", – отметила она и обнародовала прогноз с картой погоды на субботу, 30 августа.

Ощущавшееся в последнее время похолодание уходит в прошлое, и на смену ему возвращается настоящая летняя жара.

По прогнозу Наталки Диденко, сегодня днем температура воздуха будет колебаться от +22 до +27 градусов, а на севере страны будет немного прохладнее – около +19...+22.

Вероятность осадков минимальна, лишь кое-где на Черниговщине возможен кратковременный дождь.

В столице также ожидается сухая и теплая погода, столбики термометров поднимутся примерно до +22.

"В дальнейшем в Украине будет продолжаться повышение температуры, и уже во второй половине недели прогнозируется настоящая жара. Солнца будет хватать! – подытожила синоптик.

