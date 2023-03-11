95-та кінопремія Оскар 2023: повний список номінантів
Вже з 12 на 13 березня у США відбудеться найбільш значна подія у світі кіно. 95 церемонія нагородження кінопремії "Оскар" пройде у Лос-Анджелесі.
Номінанти на 95 церемонію вручення премії "Оскар" вже оголошені. Зокрема, серед лідерів – науково-фантастичний фільм Даніеля Шайнерта та Деніела Квана "Все всюди й одразу". Ця стрічка номінована на 11 нагород.
Друге місце зайняли фільми Мартіна МакДонаха "The Banshees of Inisherin" і Едварда Бергера "All Quiet on the Western Front" — вони можуть отримати по 9 статуеток, повідомляє The New York Times.
За найкращий фільм змагатимуться наступні кінострічки
- "На західному фронті все тихо"
- "Аватар: шлях води"
- "Банші з Інішеріна"
- "Елвіс"
- "Все всюди й одразу"
- "Фабельмани"
- "Тар"
- "Top Gun: Maverick"
- "Трикутник смутку"
- "Жінки говорять"
Кращим режисером можуть бути названо:
- Мартін МакДонах, стрічка "Банші з Інішеріна"
- Деніел Кван і Деніел Шайнерт, "Все всюди й одразу"
- Стівен Спілберг, "Фабельмани"
- Тодд Філд, "Тар"
- Рубен Остлунд, "Трикутник смутку"
За кращу жіночу роль змагатимуться:
- Кейт Бланшетт, "Тар"
- Ана де Армас, "Блондинка"
- Андреа Райзборо, "До Леслі"
- Мішель Вільямс, "The Fabelmans"
- Мішель Йо, "Все скрізь і відразу"
Кращі актори:
- Остін Батлер, "Елвіс"
- Колін Фаррелл, "Банші з Інішеріна"
- Брендан Фрейзер, "Кит"
- Пол Мескаль, "Після сонця"
- Білл Найі, "Життя"
Найкраща актриса другого плану
- Анджела Бассетт, "Чорна пантера: Ваканда назавжди"
- Хонг Чау, "Кит"
- Керрі Кондон, "Банші з Інішеріна"
- Джеймі Лі Кертіс, "Все скрізь і одразу"
- Стефані Хсу, "Все скрізь і одразу"
Найкращий актор другого плану:
- Брендан Глісон, "Банші з Інішеріна"
- Браян Тайрі Генрі, "Дорога"
- Джадд Хірш, "Фабельмани"
- Баррі Кеоган, "Банші з Інішеріна"
- Ke Huy Quan, "Все скрізь і відразу"
Анімаційні фільми, номіновані на "Оскар":
- "Піноккіо Гільєрмо дель Торо"
- "Марсель мушля у взутті"
- "Кіт у чоботях: останнє бажання"
- "Морський звір"
- "Червоніє"
Короткометражний анімаційний фільм:
- "Хлопчик, кріт, лисиця і кінь"
- "Летючий моряк"
- "Торговці льодом"
- "Мій рік діксів"
- "Страус сказав мені, що світ фальшивий, і я думаю, що вірю в це"
Документальні фільми:
- "Все, що дихає"
- "Вся краса і кровопролиття"
- "Вогонь кохання"
- "Будинок із трісок"
- "Навальний"
Документальний короткометражний фільм:
- "Шептуни слонів"
- "Виїзд"
- "Як вимірюєте рік?"
- "Ефект Марти Мітчелл"
- "Незнайомець біля воріт"
Короткометражний бойовик:
- "Ірландське прощання"
- “Івалу"
- "Le Pupille"
- "Нічна поїздка"
- "Червона валіза"
Візуальні ефекти:
- "На західному фронті все тихо"
- "Аватар: шлях води"
- "Бетмен"
- "Чорна пантера: Ваканда назавжди"
- "Top Gun: Maverick"
Оригінальна пісня:
- "Оплески" ("Tell It Like a Woman")
- "Hold My Hand" ("Top Gun: Maverick")
- "Lift Me Up" ("Чорна пантера: Ваканда назавжди")
- "Наату Наату" ("RRR")
- “This Is a Life" (“Everything Everywhere All Once")
Де та коли дивитися церемонію Оскар-2023
Церемонію транслюватимуть у понад 200 країнах світу. Українці матимуть змогу дивитися подію онлайн у ніч з 12 на 13 березня на телеканалі чи YouTube-каналі "Суспільне.Культура".
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