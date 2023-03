95-та кінопремія Оскар 2023: повний список номінантів

Вже з 12 на 13 березня у США відбудеться найбільш значна подія у світі кіно. 95 церемонія нагородження кінопремії "Оскар" пройде у Лос-Анджелесі.

Номінанти на 95 церемонію вручення премії "Оскар" вже оголошені. Зокрема, серед лідерів – науково-фантастичний фільм Даніеля Шайнерта та Деніела Квана "Все всюди й одразу". Ця стрічка номінована на 11 нагород.

Друге місце зайняли фільми Мартіна МакДонаха "The Banshees of Inisherin" і Едварда Бергера "All Quiet on the Western Front" — вони можуть отримати по 9 статуеток, повідомляє The New York Times.

За найкращий фільм змагатимуться наступні кінострічки

"На західному фронті все тихо"

"Аватар: шлях води"

"Банші з Інішеріна"

"Елвіс"

"Все всюди й одразу"

"Фабельмани"

"Тар"

"Top Gun: Maverick"

"Трикутник смутку"

"Жінки говорять"

Кращим режисером можуть бути названо:

Мартін МакДонах, стрічка "Банші з Інішеріна"

Деніел Кван і Деніел Шайнерт, "Все всюди й одразу"

Стівен Спілберг, "Фабельмани"

Тодд Філд, "Тар"

Рубен Остлунд, "Трикутник смутку"

За кращу жіночу роль змагатимуться:

Кейт Бланшетт, "Тар"

Ана де Армас, "Блондинка"

Андреа Райзборо, "До Леслі"

Мішель Вільямс, "The Fabelmans"

Мішель Йо, "Все скрізь і відразу"

Кращі актори:

Остін Батлер, "Елвіс"

Колін Фаррелл, "Банші з Інішеріна"

Брендан Фрейзер, "Кит"

Пол Мескаль, "Після сонця"

Білл Найі, "Життя"

Найкраща актриса другого плану

Анджела Бассетт, "Чорна пантера: Ваканда назавжди"

Хонг Чау, "Кит"

Керрі Кондон, "Банші з Інішеріна"

Джеймі Лі Кертіс, "Все скрізь і одразу"

Стефані Хсу, "Все скрізь і одразу"

Найкращий актор другого плану:

Брендан Глісон, "Банші з Інішеріна"

Браян Тайрі Генрі, "Дорога"

Джадд Хірш, "Фабельмани"

Баррі Кеоган, "Банші з Інішеріна"

Ke Huy Quan, "Все скрізь і відразу"

Анімаційні фільми, номіновані на "Оскар":

"Піноккіо Гільєрмо дель Торо"

"Марсель мушля у взутті"

"Кіт у чоботях: останнє бажання"

"Морський звір"

"Червоніє"

Короткометражний анімаційний фільм:

"Хлопчик, кріт, лисиця і кінь"

"Летючий моряк"

"Торговці льодом"

"Мій рік діксів"

"Страус сказав мені, що світ фальшивий, і я думаю, що вірю в це"

Документальні фільми:

"Все, що дихає"

"Вся краса і кровопролиття"

"Вогонь кохання"

"Будинок із трісок"

"Навальний"

Документальний короткометражний фільм:

"Шептуни слонів"

"Виїзд"

"Як вимірюєте рік?"

"Ефект Марти Мітчелл"

"Незнайомець біля воріт"

Короткометражний бойовик:

"Ірландське прощання"

“Івалу"

"Le Pupille"

"Нічна поїздка"

"Червона валіза"

Візуальні ефекти:

"На західному фронті все тихо"

"Аватар: шлях води"

"Бетмен"

"Чорна пантера: Ваканда назавжди"

"Top Gun: Maverick"

Оригінальна пісня:

"Оплески" ("Tell It Like a Woman")

"Hold My Hand" ("Top Gun: Maverick")

"Lift Me Up" ("Чорна пантера: Ваканда назавжди")

"Наату Наату" ("RRR")

“This Is a Life" (“Everything Everywhere All Once")

Де та коли дивитися церемонію Оскар-2023

Церемонію транслюватимуть у понад 200 країнах світу. Українці матимуть змогу дивитися подію онлайн у ніч з 12 на 13 березня на телеканалі чи YouTube-каналі "Суспільне.Культура".

