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95-та кінопремія Оскар 2023: повний список номінантів

Билім Олена

95-та кінопремія Оскар 2023: повний список номінантів

Вже з 12 на 13 березня у США відбудеться найбільш значна подія у світі кіно. 95 церемонія нагородження кінопремії "Оскар" пройде у Лос-Анджелесі.

Номінанти на 95 церемонію вручення премії "Оскар" вже оголошені. Зокрема, серед лідерів – науково-фантастичний фільм Даніеля Шайнерта та Деніела Квана "Все всюди й одразу". Ця стрічка номінована на 11 нагород.

Друге місце зайняли фільми Мартіна МакДонаха "The Banshees of Inisherin" і Едварда Бергера "All Quiet on the Western Front" — вони можуть отримати по 9 статуеток, повідомляє The New York Times.

За найкращий фільм змагатимуться наступні кінострічки

  • "На західному фронті все тихо"
  • "Аватар: шлях води"
  • "Банші з Інішеріна"
  • "Елвіс"
  • "Все всюди й одразу"
  • "Фабельмани"
  • "Тар"
  • "Top Gun: Maverick"
  • "Трикутник смутку"
  • "Жінки говорять"

Кращим режисером можуть бути названо:

  • Мартін МакДонах, стрічка "Банші з Інішеріна"
  • Деніел Кван і Деніел Шайнерт, "Все всюди й одразу"
  • Стівен Спілберг, "Фабельмани"
  • Тодд Філд, "Тар"
  • Рубен Остлунд, "Трикутник смутку"

За кращу жіночу роль змагатимуться:

  • Кейт Бланшетт, "Тар"
  • Ана де Армас, "Блондинка"
  • Андреа Райзборо, "До Леслі"
  • Мішель Вільямс, "The Fabelmans"
  • Мішель Йо, "Все скрізь і відразу"

Кращі актори:

  • Остін Батлер, "Елвіс"
  • Колін Фаррелл, "Банші з Інішеріна"
  • Брендан Фрейзер, "Кит"
  • Пол Мескаль, "Після сонця"
  • Білл Найі, "Життя"

Найкраща актриса другого плану

  • Анджела Бассетт, "Чорна пантера: Ваканда назавжди"
  • Хонг Чау, "Кит"
  • Керрі Кондон, "Банші з Інішеріна"
  • Джеймі Лі Кертіс, "Все скрізь і одразу"
  • Стефані Хсу, "Все скрізь і одразу"

Найкращий актор другого плану:

  • Брендан Глісон, "Банші з Інішеріна"
  • Браян Тайрі Генрі, "Дорога"
  • Джадд Хірш, "Фабельмани"
  • Баррі Кеоган, "Банші з Інішеріна"
  • Ke Huy Quan, "Все скрізь і відразу"

Анімаційні фільми, номіновані на "Оскар":

  • "Піноккіо Гільєрмо дель Торо"
  • "Марсель мушля у взутті"
  • "Кіт у чоботях: останнє бажання"
  • "Морський звір"
  • "Червоніє"

Короткометражний анімаційний фільм:

  • "Хлопчик, кріт, лисиця і кінь"
  • "Летючий моряк"
  • "Торговці льодом"
  • "Мій рік діксів"
  • "Страус сказав мені, що світ фальшивий, і я думаю, що вірю в це"

Документальні фільми:

  • "Все, що дихає"
  • "Вся краса і кровопролиття"
  • "Вогонь кохання"
  • "Будинок із трісок"
  • "Навальний"

Документальний короткометражний фільм:

  • "Шептуни слонів"
  • "Виїзд"
  • "Як вимірюєте рік?"
  • "Ефект Марти Мітчелл"
  • "Незнайомець біля воріт"

Короткометражний бойовик:

  • "Ірландське прощання"
  • “Івалу"
  • "Le Pupille"
  • "Нічна поїздка"
  • "Червона валіза"

Візуальні ефекти:

  • "На західному фронті все тихо"
  • "Аватар: шлях води"
  • "Бетмен"
  • "Чорна пантера: Ваканда назавжди"
  • "Top Gun: Maverick"

Оригінальна пісня:

  • "Оплески" ("Tell It Like a Woman")
  • "Hold My Hand" ("Top Gun: Maverick")
  • "Lift Me Up" ("Чорна пантера: Ваканда назавжди")
  • "Наату Наату" ("RRR")
  • “This Is a Life" (“Everything Everywhere All Once")

Де та коли дивитися церемонію Оскар-2023

Церемонію транслюватимуть у понад 200 країнах світу. Українці матимуть змогу дивитися подію онлайн у ніч з 12 на 13 березня на телеканалі чи YouTube-каналі "Суспільне.Культура".

Раніше UAportal розповідав про найкращі фантастичні фільми, що вийшли в період з 2010 по 2015 рік. Всі вони мають рейтинг 7,5 або вище на IMDB.

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