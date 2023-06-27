Археологи знайшли у Німмечині останки прямобивневих слонів віком 125 000 років, які були втричі більші за сучасних

Нові дослідження показали, що неандертальці мали здатність формувати більші групи і полювати на величезних слонів, які були втричі більшими за сучасних. Ці висновки були зроблені на основі вивчення скелетних останків прямобивневих лісових слонів, які були знайдені в Німеччині поблизу Галле.

Про це пише The Guardian.

Дослідники виявили кістки близько 70 тварин, які жили близько 125 000 років тому під час періоду Плейстоцену. Знахідки були виявлені у великому вугільному кар'єрі, що тепер перетворився на штучне озеро, в 1980-х роках.

Дорослі особини цих древніх тварин були набагато більшими за шерстистих мамонтів і важили до 13 тонн, що втричі перевищує вагу сучасних індійських слонів.

Одним з співавторів дослідження, професором археології з Лейденського університету у Нідерландах, Вілом Ребруксом, було зазначено, що полювання на цих гігантських тварин було життєво необхідним для виживання неандертальців у даній місцевості. Це дало перше чітке уявлення про те, як неандертальці забезпечували собі їжу, а також перший невідомий доказ полювання на слонів в еволюції людини.

Дослідження також вказує на те, що неандертальці, які жили на цій території впродовж 2 000-4 000 років, утворювали соціальні групи значно більшого розміру, ніж раніше вважалося, і були менш рухливими.

На основі нових досліджень виявлено, що давні неандертальці активно впливали на своє середовище шляхом використання вогню та мали значний вплив на найбільших тварин, які існували на той час.

Дослідники дійшли висновку, що неандертальці полювали на слонів, а не просто збирали залишки їжі, це підтверджено аналізом вікових та статевих ознак знайдених кісток. Виявилося, що більшість з них належала до самців, зазвичай молодих чи старих.

Вченим здається, що це був типовий вибір мисливців, які полювали на найбільшу здобич.

Дорослим самцям було легше полювати, ніж самкам, які зазвичай пересуваються стадами, захищаючи своє потомство. Вони проводять більшу частину часу в одиночку, тому їх легше зловити, загнавши у болото або пастку.

Ці величезні слони були надзвичайно калорійною їжею, яка була поширена в цих місцевостях. Їжі зі слона вистачало неандертальцям на кілька місяців.

Можливо, неандертальці зберігали їжу на триваліші періоди, що раніше не було відомо, або ж вони жили у набагато більших групах, ніж думалося раніше.

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Вчені стверджують, що неандертальці полювали на тварин за допомогою крем'яних інструментів, які залишили чіткі сліди на добре збережених кістках. Ці сліди є типовими для порізів, які виникають під час зрізання та зішкрібання м'яса з кісток.

Крім того, були знайдені сліди вогнищ, а саме деревного вугілля. Це може вказувати на те, що древні люди могли сушити м'ясо, розвішуючи його на стійках і розводячи під ними вогонь.

Нагадаємо, вчені дізнались, що у майя був дуже високий рівень стоматології, доступний навіть бідним.

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