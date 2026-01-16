Армія рф атакувала Дніпропетровщину: є пошкодження інфраструктури, двоє поранених

Унаслідок російських атак по Дніпропетровській області двоє людей зазнали поранень, виникла пожежа та зафіксовані пошкодження об’єктів інфраструктури. 15 січня ворожий безпілотник вдарив по Маломихайлівській громаді Синельниківського району

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа у Telegram. В результаті атаки постраждали двоє місцевих мешканців: 41-річну жінку з травмами середнього ступеня тяжкості доправили до лікарні, тоді як 38-річний чоловік проходить лікування амбулаторно. Також пошкоджено автомобіль.

Окрім цього, ввечері російські війська застосували FPV-дрон по Зеленодольській громаді Криворізького району — там зазнали руйнувань приватний будинок і гараж.

Читайте також: Російська армія здійснила масованому атаку на Україну: у Києві, Запоріжжі та на Сумщині перебої зі світлом, є поранені та загиблі, серед них дитина (фото, відео)

Під артилерійським та дроновим вогнем опинився і Нікопольський район: удари зафіксовано по самому Нікополю та Покровській громаді.

Також ворог спрямував безпілотник на Солонянську громаду Дніпровського району, де було пошкоджено інфраструктурні об’єкти. Вранці атака БпЛА по Зайцівській громаді Синельниківського району спричинила пожежу.

Ганжа додав, що сили протиповітряної оборони протягом доби знищили над територією області п’ять російських безпілотників.

Нагадаємо, російська армія масовано атакувала Україну.

