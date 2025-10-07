Армія рф атакувала Полтавщину дронами: палали адміністративні будівлі, є влучання у житловий будинок (фото)

У ніч на 6 жовтня російські війська здійснили атаку безпілотниками по території Полтавської області. Внаслідок падіння уламків та прямих влучань було пошкоджено адміністративну будівлю, складські приміщення та рухомий склад залізничної інфраструктури.

Про це повідомляє ДСНС, Полтавська ОВА. У результаті обстрілу виникли пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники. Пошкоджень також зазнав один із енергетичних об’єктів області.

За даними ДСНС, уламки дронів влучили і в житловий будинок. Без електропостачання тимчасово залишилися 28 юридичних осіб та понад тисяча домогосподарств — загалом 1070 побутових споживачів.

Попри масштаб руйнувань, обійшлося без постраждалих.

