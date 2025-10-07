Армия РФ атаковала Полтавщину дронами: пылали административные здания, есть попадания в жилой дом (фото)

В ночь на 6 октября российские войска совершили атаку беспилотниками по территории Полтавской области. В результате падения обломков и прямых попаданий были повреждены административное здание, складские помещения и подвижной состав железнодорожной инфраструктуры.

Об этом сообщает ГСЧС, Полтавская ОВА. В результате обстрела возникли пожары, оперативно ликвидированные спасателями. Повреждение также получил один из энергетических объектов области.

По данным ГСЧС, обломки дронов попали и в жилой дом. Без электроснабжения временно остались 28 юридических лиц и более тысячи домохозяйств — всего 1070 бытовых потребителей.

Несмотря на масштаб разрушений, обошлось без пострадавших.

Ранее мы рассказывали, что дроны атаковали Бучанский район Киевской области.

