Армія рф атакувала передмістя Харкова та Одесу: пошкоджено термінал 'Нової пошти', є загиблі та поранені (фото)

У ніч на 13 січня російські війська здійснили комбіновану атаку по Україні, застосувавши балістичні ракети та ударні безпілотники. Найбільших втрат зазнала Харківщина — там загинули четверо людей. В Одесі поранення отримали цивільні, а на Київщині зафіксовано руйнування житлових і господарських об’єктів.

Харківська область

За даними мера Харкова Ігоря Терехова та голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, під масованим обстрілом опинилися передмістя обласного центру. Ворог атакував регіон великою кількістю ударних дронів, а також завдав ракетних ударів.

Спочатку повідомлялося про пожежу та одного пораненого за межами міста. Згодом стало відомо, що станом на ранок кількість загиблих зросла до чотирьох осіб, ще шестеро людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.

У ДСНС уточнили, що один з ударів припав на територію поштового терміналу. Там зруйновано будівлі та виникла масштабна пожежа площею близько 500 квадратних метрів. Рятувальникам вдалося евакуювати 30 людей, двох із них деблокували з-під завалів. Повітряні сили також повідомляли про значну концентрацію ворожих дронів поблизу Харкова.

Одеса

За інформацією начальника Одеської МВА Сергія Лисака, місто вночі пережило дві хвилі атак. У центральній частині Одеси пошкоджено житлові будинки та об’єкти соціальної інфраструктури — лікарню, дитячий садок і школу.

Спочатку повідомлялося про п’ятьох постраждалих. Пізніше голова Одеської ОВА Олег Кіпер уточнив, що кількість поранених зросла до шести осіб віком від 35 до 68 років. Двоє з них із травмами середньої тяжкості були госпіталізовані, ще чотирьом медики надали допомогу безпосередньо на місці.

Нагадаємо, російська армія масовано атакувала Україну.

