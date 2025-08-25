Армія рф атакувала Суми дронами: є влучання, згоріли житлові будинки (фото)

У ніч проти 25 серпня російські війська здійснили масовану атаку дронами по Сумській громаді. За попередніми даними, зафіксовано понад десять влучань, унаслідок яких спалахнули житлові будинки.

Начальник Сумської ОВА Олег Григоров повідомив, що удари були завдані по території Сумської та Роменської громад. За його словами, наразі інформації про загиблих немає, але дані щодо можливих постраждалих уточнюються.

Керівник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко уточнив, що обстріл розпочався близько опівночі. Унаслідок ударів у одному зі старостинських округів виникли пожежі в житлових будинках. Нині тривають роботи з ліквідації наслідків атаки.

Нагадаємо, армія рф здійснила масований удар по Україні.

