Армия РФ атаковала Сумы дронами: есть попадания, сгорели жилые дома (фото)
В ночь на 25 августа российские войска совершили массированную атаку дронами по Сумской общине. По предварительным данным, зафиксировано более десяти попаданий, в результате которых загорелись жилые дома.
Начальник Сумской ОВА Олег Григоров сообщил, что удары были нанесены по территории Сумской и Роменской общин. По его словам, в настоящее время информации о погибших нет, но данные о возможных пострадавших уточняются.
Руководитель Сумской МВА Сергей Кривошеенко уточнил, что обстрел начался около полуночи. В результате ударов в одном из старостинских округов возникли пожары в жилых домах. В настоящее время продолжаются работы по ликвидации последствий атаки.
Напомним, армия РФ нанесла массированный удар по Украине.
