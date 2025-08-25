Армия РФ атаковала Сумы дронами: есть попадания, сгорели жилые дома (фото)

В ночь на 25 августа российские войска совершили массированную атаку дронами по Сумской общине. По предварительным данным, зафиксировано более десяти попаданий, в результате которых загорелись жилые дома.

Начальник Сумской ОВА Олег Григоров сообщил, что удары были нанесены по территории Сумской и Роменской общин. По его словам, в настоящее время информации о погибших нет, но данные о возможных пострадавших уточняются.

Руководитель Сумской МВА Сергей Кривошеенко уточнил, что обстрел начался около полуночи. В результате ударов в одном из старостинских округов возникли пожары в жилых домах. В настоящее время продолжаются работы по ликвидации последствий атаки.

Напомним, армия РФ нанесла массированный удар по Украине.

