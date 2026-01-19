Армія рф атакувала Запоріжжя: є поранений (фото)

У ніч проти 19 січня російські окупаційні війська завдали удару по Запоріжжю. Внаслідок атаки поранення отримав один місцевий мешканець.

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, постраждалому чоловікові надають усю необхідну медичну допомогу, а інформацію щодо наслідків обстрілу наразі уточнюють.

Зазначається, що перед вибухом у регіоні була оголошена повітряна тривога через загрозу застосування російськими військами швидкісних ракет.

Нагадаємо, російська армія масовано атакувала Україну.

