Атака рф на Україну: через пошкодження залізничної інфраструктури запізнюється понад 20 потягів

Ціхоцька Марія

Внаслідок атаки пошкоджено колії, що призвело до значних затримок руху . Джерело: getty images

У ніч проти середи, 3 вересня, російські війська завдали удару по залізничній інфраструктурі в Кіровоградській області. Внаслідок атаки пошкоджено колії, що призвело до значних затримок руху понад 20 поїздів.

Про це інформує Укрзалізниця. Через обстріл постраждала ділянка залізниці, що спричинило збої у графіку руху. Затримки торкнулися рейсів:

  • №76 Кривий Ріг – Київ
  • №75 Київ – Кривий Ріг
  • №79 Дніпро – Львів
  • №791 Кременчук – Київ
  • №790 Кропивницький – Київ
  • №121 Херсон – Краматорськ
  • №85 Запоріжжя – Львів
  • №38 Київ – Запоріжжя
  • №37 Запоріжжя – Київ
  • №51 Запоріжжя – Одеса
  • №789 Кропивницький – Київ
  • №119 Дніпро – Хелм
  • №31 Запоріжжя – Перемишль
  • №59 Харків – Одеса
  • №65/165 Харків – Черкаси, Умань
  • №102 Краматорськ – Херсон
  • №80 Львів – Дніпро
  • №120 Хелм – Дніпро
  • №86 Львів – Запоріжжя
  • №8 Одеса – Харків
  • №54 Одеса – Дніпро
  • №254 Одеса – Кривий Ріг

В "Укрзалізниці" наголосили, що ремонтні бригади вже працюють на місці, щоб якнайшвидше відновити рух і скоротити час затримок.

О 09:01 пресслужба компанії уточнила, що частина поїздів спрямована в об’їзд пошкодженої ділянки. Такі рейси можуть запізнитися до 7 годин. Серед них:

  • №75 Київ – Кривий Ріг
  • №791 Кременчук – Київ
  • №85 Запоріжжя – Львів
  • №79 Дніпро – Львів
  • №51 Запоріжжя – Одеса
  • №119 Дніпро – Хелм
  • №37 Запоріжжя – Київ
  • №31 Запоріжжя – Перемишль
  • №121 Херсон – Краматорськ
  • №59 Харків – Одеса
  • №65/165 Харків – Черкаси, Умань

Водночас низка рейсів досі очікує завершення відновлювальних робіт і продовжує затримуватися:

  • №76 Кривий Ріг – Київ
  • №102 Краматорськ – Херсон
  • №38 Київ – Запоріжжя
  • №80 Львів – Дніпро
  • №120 Хелм – Дніпро
  • №86 Львів – Запоріжжя
  • №54 Одеса – Дніпро
  • №254 Одеса – Кривий Ріг
  • №8 Одеса – Харків

Актуальний статус руху поїздів можна відстежувати на офіційному сайті "Укрзалізниці".

Нагадаємо, Російська армія атакувала Україну дронами і ракетами.

