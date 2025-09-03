Атака рф на Україну: через пошкодження залізничної інфраструктури запізнюється понад 20 потягів
У ніч проти середи, 3 вересня, російські війська завдали удару по залізничній інфраструктурі в Кіровоградській області. Внаслідок атаки пошкоджено колії, що призвело до значних затримок руху понад 20 поїздів.
Про це інформує Укрзалізниця. Через обстріл постраждала ділянка залізниці, що спричинило збої у графіку руху. Затримки торкнулися рейсів:
- №76 Кривий Ріг – Київ
- №75 Київ – Кривий Ріг
- №79 Дніпро – Львів
- №791 Кременчук – Київ
- №790 Кропивницький – Київ
- №121 Херсон – Краматорськ
- №85 Запоріжжя – Львів
- №38 Київ – Запоріжжя
- №37 Запоріжжя – Київ
- №51 Запоріжжя – Одеса
- №789 Кропивницький – Київ
- №119 Дніпро – Хелм
- №31 Запоріжжя – Перемишль
- №59 Харків – Одеса
- №65/165 Харків – Черкаси, Умань
- №102 Краматорськ – Херсон
- №80 Львів – Дніпро
- №120 Хелм – Дніпро
- №86 Львів – Запоріжжя
- №8 Одеса – Харків
- №54 Одеса – Дніпро
- №254 Одеса – Кривий Ріг
В "Укрзалізниці" наголосили, що ремонтні бригади вже працюють на місці, щоб якнайшвидше відновити рух і скоротити час затримок.
Читайте також: РФ вдарила балістикою та шахедами по Києву: є руйнування та поранені (фото)
О 09:01 пресслужба компанії уточнила, що частина поїздів спрямована в об’їзд пошкодженої ділянки. Такі рейси можуть запізнитися до 7 годин. Серед них:
- №75 Київ – Кривий Ріг
- №791 Кременчук – Київ
- №85 Запоріжжя – Львів
- №79 Дніпро – Львів
- №51 Запоріжжя – Одеса
- №119 Дніпро – Хелм
- №37 Запоріжжя – Київ
- №31 Запоріжжя – Перемишль
- №121 Херсон – Краматорськ
- №59 Харків – Одеса
- №65/165 Харків – Черкаси, Умань
Водночас низка рейсів досі очікує завершення відновлювальних робіт і продовжує затримуватися:
- №76 Кривий Ріг – Київ
- №102 Краматорськ – Херсон
- №38 Київ – Запоріжжя
- №80 Львів – Дніпро
- №120 Хелм – Дніпро
- №86 Львів – Запоріжжя
- №54 Одеса – Дніпро
- №254 Одеса – Кривий Ріг
- №8 Одеса – Харків
Актуальний статус руху поїздів можна відстежувати на офіційному сайті "Укрзалізниці".
Нагадаємо, Російська армія атакувала Україну дронами і ракетами.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!