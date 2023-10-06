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Суспільство

Авраменко розповів, як перекласти на українську вирази "редко, но метко" та "вешать лапшу"

Ігор Романько

Як українською мовою сказати редко, но метко та вешать лапшу на уши

Під час перекладу деяких фразеологізмів з російської мови на українську можна випадково допустити дуже поширені помилки, про які не завжди здогадуються.

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Декілька фразеологізмів часто неправильно перекладаються з російської мови на українську через незнання відповідних виразів. Відомий український вчитель і мовознавець Олександр Авраменко у своєму уроці пояснив, як правильно перекладати такі фразеологізми, як "редко, но метко," "вешать лапшу" і "лед тронулся."

"Сьогодні ми розширюватимемо свій словник фразеологізмами. Часто я чую, як мовці вдаються до російських фразеологізмів через незнання їх українських аналогів. Наприклад, "редко, но метко" – це просто "раз, та гаразд," або "хоч раз, зате гаразд" – зауважив мовознавець.

Він також звернув увагу на вислів "вешать лапшу" який означає "вводити когось в оману" і часто помилково перекладається як "вішати лапшу" або "локшину". Авраменко підкреслив, що використання таких виразів є некоректним. Правильним варіантом є вираз "замилювати очі".

Ще одним часто вживаним висловом є "лед тронулся." Відповідний український фразеологізм – "крига скресла", що вказує на довгоочікуваний подію або зміну.

"Друзі, не відкладайте вивчення мови на потім – краще вивчайте її зараз, як у четвер. І на завершення лише одне: підтримуймо грамотну мову в Україні", – закликав Авраменко.

Нагадаємо, мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як сказати українською "квартира со всеми удобствами".

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