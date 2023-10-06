Авраменко розповів, як перекласти на українську вирази "редко, но метко" та "вешать лапшу"

Як українською мовою сказати редко, но метко та вешать лапшу на уши

Під час перекладу деяких фразеологізмів з російської мови на українську можна випадково допустити дуже поширені помилки, про які не завжди здогадуються.

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Декілька фразеологізмів часто неправильно перекладаються з російської мови на українську через незнання відповідних виразів. Відомий український вчитель і мовознавець Олександр Авраменко у своєму уроці пояснив, як правильно перекладати такі фразеологізми, як "редко, но метко," "вешать лапшу" і "лед тронулся."

"Сьогодні ми розширюватимемо свій словник фразеологізмами. Часто я чую, як мовці вдаються до російських фразеологізмів через незнання їх українських аналогів. Наприклад, "редко, но метко" – це просто "раз, та гаразд," або "хоч раз, зате гаразд" – зауважив мовознавець.

Він також звернув увагу на вислів "вешать лапшу" який означає "вводити когось в оману" і часто помилково перекладається як "вішати лапшу" або "локшину". Авраменко підкреслив, що використання таких виразів є некоректним. Правильним варіантом є вираз "замилювати очі".

Ще одним часто вживаним висловом є "лед тронулся." Відповідний український фразеологізм – "крига скресла", що вказує на довгоочікуваний подію або зміну.

"Друзі, не відкладайте вивчення мови на потім – краще вивчайте її зараз, як у четвер. І на завершення лише одне: підтримуймо грамотну мову в Україні", – закликав Авраменко.

Нагадаємо, мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як сказати українською "квартира со всеми удобствами".

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