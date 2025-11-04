Бараняча голова або маїтаке: у Карпатах знайшли рідкісний гриб: (фото)

Карпати знову здивували своїми природними скарбами. У гірських лісах, де під покровом туману й таємничих легенд живе унікальна флора та фауна, можна натрапити на особливу знахідку — рідкісний гриб, відомий як бараняча голова. Цей вид занесений до Червоної книги України.

У лісі неподалік Яремча виявили одразу два екземпляри, ретельно їх відзняли та, високо оцінивши рідкісність знахідки, залишили гриби в природі. Про це пише OBOZ.

Цей гриб має наукову назву грифола кучерявенька (Grifola frondosa), також відомий як грифола листувата або маїтаке. В Україні ж його традиційно називають гриб-баран, бараняча голова чи бараньоха. Своєю формою він нагадує згусток численних хвилястих шапочок, що зовні схожі на щільну шерсть. Забарвлення варіюється від сіро-зеленкуватого до ніжного рожевого — саме такі, ще "молоді", рожевуваті гриби й вдалося знайти в Карпатах.

Хоч гриб і їстівний та високо цінується за свій делікатний горіховий присмак, його вирішили не зривати, адже це червонокнижний вид. Хочеться вірити, що згодом його популяція відновиться настільки, що старовинні гуцульські рецепти знову повернуться на українські столи. На Гуцульщині традиційно готують бараньоху з баношем, на Прикарпатті — суп із бараньохою та домашньою локшиною, а взимку сушені гриби використовували навіть для різдвяних пісних страв.

Грифола кучерявенька — великий і дуже рідкісний гриб родини мерипілових. Зустрічається переважно в Китаї, Японії та Північній Америці, де відомий і як цінний лікувальний гриб. В Україні його можна побачити у старих соснових лісах західних регіонів — найчастіше на пнях або біля основ дерев, причому в одних і тих самих місцях протягом багатьох років. Плодові тіла можуть досягати до 80 см у діаметрі й важити до 10 кг. М’якоть у нього біла, ламка, з приємним горіховим ароматом і смаком.

