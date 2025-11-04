Баранья голова или майитаке: в Карпатах нашли редкий гриб: (фото)

Карпаты снова удивили своими природными сокровищами. В горных лесах, где под покровом тумана и таинственных легенд обитает уникальная флора и фауна, можно встретить особую находку — редкий гриб, известный как баранья голова. Этот вид занесен в Красную книгу Украины.

В лесу неподалеку от Яремча обнаружили сразу два экземпляра, тщательно их сняли и, высоко оценив редкость находки, оставили грибы в природе. Об этом пишет OBOZ.

Этот гриб имеет научное название грифола кудрявенькая (Grifola frondosa), также известный как грифола листовая или маитаке. В Украине же его традиционно называют гриб-баран, баранья голова или бараньеха. Своей формой он напоминает сгусток многочисленных волнистых шапочек, внешне похожих на плотную шерсть. Окрас варьируется от серо-зеленого до нежного розового — именно такие, еще "молодые", розоватые грибы и удалось найти в Карпатах.

Хотя гриб и съедобный и высоко ценится за свой деликатный ореховый привкус, его решили не срывать, ведь краснокнижный вид. Хочется верить, что впоследствии его популяция восстановится настолько, что старинные гуцульские рецепты вернутся на украинские столы. На Гуцульщине традиционно готовят бараньеху с баношем, в Прикарпатье — суп с бараниной и лапшой, а зимой сушеные грибы использовали даже для рождественских постных блюд.

Грифола кудрявенькая – крупный и очень редкий гриб семьи мерипиловых. Встречается преимущественно в Китае, Японии и Северной Америке, где известен и ценный лечебный гриб. В Украине его можно увидеть в старых сосновых лесах западных регионов — чаще всего на пнях или у оснований деревьев, причем в одних и тех же местах на протяжении многих лет. Плодовые тела могут достигать до 80 см в диаметре и весить до 10 кг. Мякоть у него белая, ломкая, с приятным ореховым ароматом и вкусом.

