Без черг та очікування: як відновити чи обміняти водійське посвідчення онлайн

Тепер українці можуть замінити водійське посвідчення без візиту до сервісного центру — достатньо кількох кліків у застосунку "Дія". Оформити документ можна у двох варіантах: виключно цифровий або комбінований — пластикова картка разом із електронним посвідченням.

Україна стала першою європейською країною, де посвідчення водія доступне тільки в цифровій формі. Про це повідомили в Головному сервісному центрі МВС.

Послуга стане в пригоді тим, у кого завершився строк дії документа, змінилися особисті дані чи трапилася втрата, крадіжка або пошкодження прав. Водночас замінити посвідчення можна і без вагомих причин — наприклад, якщо ви просто хочете отримати новий електронний зразок.

Е-посвідчення визнається чинним на всій території України. Якщо ж ви оберете комбінований варіант, пластикову картку можна буде отримати у найближчому сервісному центрі, у відділенні "Укрпошти" або замовити кур’єрську доставку.

Процедура подання заявки у "Дії" максимально проста: потрібно обрати розділ "Водієві", вказати причину обміну, визначитися з форматом документа та способом отримання, перевірити контактні дані, підписати заяву й оплатити послугу онлайн. Важливо зробити це протягом 10 хвилин після подання заявки, інакше система її скасує. Відстежувати статус можна у застосунку, а готовність документа підтвердить push-сповіщення.

Під час воєнного стану діють спрощені правила. Для заміни або відновлення посвідчення не потрібна медична довідка про придатність до керування, а графу про групу крові можуть залишати незаповненою. Крім того, Кабмін дозволив користуватися навіть простроченими правами, виданими вперше на два роки, — це право зберігається до завершення воєнного стану.

