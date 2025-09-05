Без очередей и ожидания: как восстановить или обменять водительское удостоверение онлайн

Теперь украинцы могут заменить водительские права без визита в сервисный центр — достаточно нескольких кликов в приложении "Действие". Оформить документ можно в двух вариантах: исключительно цифровой или комбинированный — пластиковая карта вместе с электронным удостоверением.

Украина стала первой европейской страной, где водительское удостоверение доступно только в цифровой форме. Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД.

Услуга пригодится тем, у кого завершился срок действия документа, изменились личные данные или случилась потеря, кража или повреждение прав. В то же время заменить удостоверение можно и без веских причин, например, если вы просто хотите получить новый электронный образец.

Е-удостоверение признается действующим по всей территории Украины. Если же вы выберете комбинированный вариант, пластиковую карту можно получить в ближайшем сервисном центре, в отделении "Укрпочты" или заказать курьерскую доставку.

Процедура подачи заявки в "Действия" максимально проста: нужно выбрать раздел "Водителю", указать причину обмена, определиться с форматом документа и способом получения, проверить контактные данные, подписать заявление и оплатить услугу онлайн. Важно сделать это в течение 10 минут после подачи заявки, в противном случае система ее отменит. Отслеживать статус можно в приложении, а готовность документа подтвердит push-уведомление.

Во время военного положения действуют упрощенные правила. Для замены или восстановления удостоверения не требуется медицинская справка о пригодности к управлению, а графу о группе крови могут оставлять незаполненной. Кроме того, Кабмин разрешил пользоваться даже просроченными правами, выданными впервые на два года — это право сохраняется до завершения военного положения.

