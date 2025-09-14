Без сигналу повітряної тривоги: нічні вибухи на Київщині призвели до жертв і перебоїв у русі потягів

У ніч на 14 вересня у Фастівському районі Київської області пролунав вибух, який спричинив пошкодження залізничної інфраструктури. Повітряна тривога в регіоні не оголошувалась, а ворожих повітряних об’єктів не зафіксовано.

Про це повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник. На місці працюють оперативні служби.

Через інцидент "Укрзалізниця" оголосила про масштабні зміни в русі потягів. Замість ділянки Здолбунів – Козятин-2 поїзди тепер курсують через Коростень. Рух між Жмеринкою та Фастовом-1 перенаправлено через Миронівку та Трипілля-Дніпровське. Змінено маршрут поїзда №23 Київ – Хелм, який прямує через Коростень із затримкою. Пасажирів зі станції Бердичів пересаджують на поїзд №31.

Також змінено маршрути поїздів №139 Київ – Кам’янець-Подільський, №141/143 Суми, Чернігів – Рахів, та №21/103 Краматорськ, Харків – Львів. "Укрзалізниця" наголошує, що безпека пасажирів і працівників – пріоритет, а уточнений графік буде оприлюднено пізніше.

Поїзд №73 Харків – Перемишль вирушив зміненим маршрутом через Київ та Коростень. Очікувана затримка – щонайменше 4 години. Частину пасажирів доставили до Києва автобусами, звідки вони продовжили подорож. Трьом жінкам у поїзді знадобилася медична допомога через стрес, їх супроводжувала бригада екстреної медицини.

Для пасажирів, які дісталися до Києва самостійно або трансфером, передбачена посадка на поїзд №73 зі станції Київ-Пасажирський орієнтовно о 04:15. Якщо посадка неможлива – квитки на цей рейс дійсні для будь-якого іншого потяга до Перемишля протягом дня.

Щоб уникнути ускладнень у русі приміських потягів на ділянці Боярка – Київ, "Укрзалізниця" організувала тактовий рух електричок протягом 14 вересня. Призначено додаткові рейси з зупинками на станціях Караваєві Дачі, Київ-Волинський, Вишневе, Тарасівка, Боярка. Рух почався з 5:10 і триватиме до 10:40.

Голова правління УЗ Олександр Перцовський уточнив: НП сталася під Бояркою: у зону надзвичайної ситуації потрапив поїзд 73 Харків – Перемишль. Він продовжив рух після 4 години ранку.

"Більшість із 240 евакуйовайних пасажирів продовжують поїздку поїздом, частину (21 пасажира) підвезли до Київського вокзалу. Вже о 04:15 поїзд у Києві підхопить цих пасажирів та продовжить рух. Усіх пасажирів, хто повернувся додому, за їхніми квитками посадимо на наступні поїзди до Перемишля. Працюємо із польськими колегами, щоб пришвидшити прикордонну перевірку та максимально зберегти пересадки", – написав Перцовський о 04:10 на своїй сторінці у Facebook.

Раніше ми розповідали, що поблизу Одеси на пляжі прогриміли вибухи.

