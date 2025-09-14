Без сигнала воздушной тревоги: ночные взрывы в Киевской области привели к жертвам и перебоям в движении поездов

В ночь на 14 сентября в Фастовском районе Киевской области прогремел взрыв, повлекший повреждение железнодорожной инфраструктуры. Воздушная тревога в регионе не объявлялась, а вражеские воздушные объекты не зафиксированы.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник. На месте действуют оперативные службы.

Из-за инцидента "Укрзализныця" объявила о масштабных изменениях в движении поездов. Вместо участка Здолбунов – Казатин-2 поезда теперь курсируют через Коростень. Движение между Жмеринкой и Фастовом-1 перенаправлено через Мироновку и Триполье-Днепровское. Изменен маршрут поезда №23 Киев – Хелм, следующий через Коростень с задержкой. Пассажиров со станции Бердичев пересаживают на поезд №31.

Также изменены маршруты поездов №139 Киев – Каменец-Подольский, №141/143 Сумы, Чернигов – Рахов и №21/103 Краматорск, Харьков – Львов. "Укрзализныця" отмечает, что безопасность пассажиров и работников – приоритет, а уточненный график будет обнародован позже.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дроны атаковали российский Адлер: местные жаловались на мощный взрыв (фото, видео)

Поезд №73 Харьков – Перемышль отправился по измененному маршруту через Киев и Коростень. Ожидаемая задержка – не менее 4 часов. Часть пассажиров доставили в Киев автобусами, откуда они продолжили поездку. Трем женщинам в поезде понадобилась медицинская помощь из-за стресса, их сопровождала бригада экстренной медицины.

Для пассажиров, которые добрались до Киева самостоятельно или трансфером, предусмотрена посадка на поезд №73 со станции Киев-Пассажирский ориентировочно в 04:15. Если посадка невозможна – билеты на этот рейс действительны для любого другого поезда в Перемышль в течение дня.

Чтобы избежать осложнений в движении пригородных поездов на участке Боярка – Киев, "Укрзализныця" организовала тактовое движение электричек в течение 14 сентября. Назначены дополнительные рейсы с остановками на станциях Караваевы Дачи, Киев-Волынский, Вишневое, Тарасовка, Боярка. Движение началось с 5:10 и продлится до 10:40.

Председатель правления УЗ Александр Перцовский уточнил: ЧП произошло под Бояркой: в зону чрезвычайной ситуации попал поезд 73 Харьков – Перемышль. Он продолжил движение после 4 часов утра.

"Большинство из 240 эвакуированных пассажиров продолжают поездку на поезде, часть (21 пассажир) подвезли к Киевскому вокзалу. Уже в 04:15 поезд в Киеве подберет этих пассажиров и продолжит движение. Всех пассажиров, кто вернулся домой, по их билетам посадим на следующие поезда до Перемышля. Работаем с польскими коллегами, чтобы ускорить пограничную проверку и максимально сохранить пересадки", – написал Перцовский в 04:10 на своей странице в Facebook.

Ранее мы рассказывали, что у Одессы на пляже прогремели взрывы.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!