Бойові слони Ганнібала існували: в Іспанії виявили рештки тварин (фото)

У новому дослідженні науковці заявили, що вперше отримали переконливі матеріальні докази існування легендарних бойових слонів Ганнібала. Слони ніколи не були характерними для Європи, тому знахідка фрагмента слонової кістки серед залишків поселення залізного віку в Іспанії одразу привернула увагу археологів.

Як повідомляє Science Alert, виявлена кістка — частина ноги тварини — може стати першим фізичним підтвердженням використання бойових слонів карфагенським полководцем Ганнібал. Образи слонів на полі бою століттями зберігалися в мистецтві та літературі, однак донині археологічних доказів їхньої присутності не знаходили.

Співавтор дослідження, археолог з Університет Кордови Рафаель Мартінес Санчес зазначає, що застосування слонів як "військових машин" під час Пунічних воєн мало потужний вплив на культуру та історичну пам’ять Європи.

Історики вважають, що у 218 році до нашої ери Ганнібал вирушив із Карфагена до Італії, маючи у своєму війську 37 слонів. Він очолював боротьбу Карфагена проти Римської республіки в серії конфліктів, відомих як Пунічні війни, що тривали з 264 по 146 рік до нашої ери.

Читайте також: На Івано-Франківщині знайшли трипільську фігурку бика віком 6000 років (фото)

Місце знахідки — Коліна-де-лос-Кемадос — імовірно, було одним із полів бою того періоду. Про це свідчать і супутні артефакти: артилерійські снаряди, монети та кераміка, знайдені під час розкопок. Радіовуглецевий аналіз показав, що кістка належала тварині, яка жила між кінцем IV і початком III століття до нашої ери, що узгоджується з хронологією Другої Пунічної війни.

У ході дослідження вчені порівняли 10-сантиметрову зап’ясткову кістку з кістками сучасних слонів і навіть степових мамонтів. Аналіз підтвердив, що останки належать саме слону. Водночас сильні пошкодження не дозволили визначити точний вид тварини, оскільки для цього необхідні збережені зразки колагену з ДНК або білками.

Нагадаємо, у Кельні виявили неушкоджений вівтар часів Древнього Риму.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!