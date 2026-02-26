Будуть з вами довго: топ надійних автомобілів

Надійність залишається ключовим чинником під час вибору авто, адже водії очікують стабільної роботи та мінімальної кількості поломок упродовж експлуатації.

Аналітики видання Consumer Reports з’ясували, що японські виробники й надалі очолюють рейтинг найнадійніших нових автомобілів. Водночас у 2026 році змінився бренд-лідер.

Якщо у 2025-му перше місце посідала Subaru, то цього року вона поступилася позицією компанії Toyota і перемістилася на другий рядок. Третю сходинку посів преміальний підрозділ Toyota — Lexus, який роком раніше був другим.

Експерти наголошують, що Subaru та Lexus не продемонстрували погіршення показників. Перестановки в рейтингу пов’язані насамперед із тим, що Toyota суттєво підвищила загальний рівень надійності свого модельного ряду.

Зокрема, у 2026 році седан Toyota Camry отримав вищі оцінки, ніж версія попереднього року. У межах бренду ця модель поступається за показниками надійності лише Toyota Crown.

Крім того, виробнику вдалося значно покращити якість пікапів Toyota Tacoma та Toyota Tundra. Раніше саме ці моделі вважалися одними з найпроблемніших у лінійці компанії, однак нині їхні результати суттєво зросли.

