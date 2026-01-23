Частина українців отримає 700 гривень на оплату комуналки: кого стосується
Громадяни, які опинилися у складній фінансовій ситуації, можуть отримати додаткову підтримку від місцевої влади у вигляді регулярної матеріальної допомоги. Зокрема, така програма діє у Дніпрі.
У відомстві пояснили, що місто запровадило щомісячну адресну грошову допомогу для соціально вразливих мешканців, які з об’єктивних причин не мають права на державну житлову субсидію. Максимальний розмір виплати становить до 700 гривень і спрямований на часткове покриття витрат на житлово-комунальні послуги. Про це повідомили у міському Департаменті соціальної політики.
На таку підтримку можуть претендувати:
- особи з інвалідністю I групи, зокрема люди з порушеннями зору, психічними захворюваннями, ураженнями опорно-рухового апарату або інвалідністю з дитинства;
- громадяни з інвалідністю II групи з дитинства;
- діти з інвалідністю, які не досягли повноліття.
Отримані кошти дозволено використовувати для оплати основних комунальних послуг, зокрема:
- теплопостачання;
- холодного та гарячого водопостачання і водовідведення;
- газу;
- електроенергії;
- технічного обслуговування ліфтів;
- послуг з управління та утримання багатоквартирного будинку;
- вивезення та утилізації побутових відходів.
У Департаменті соціальної політики також уточнили, що сума щомісячної допомоги змінюється залежно від сезону. В опалювальний період вона становить 700 гривень на кожну особу з інвалідністю у складі домогосподарства, а в неопалювальний — 500 гривень.
Виплати здійснюються не напряму отримувачам, а перераховуються безпосередньо комунальним підприємствам міста. Кошти зараховують у рахунок погашення нарахованих платежів за житлово-комунальні послуги.
