Що робити військовозобов’язаним з бронюванням, які перебувають у розшуку ТЦК

Останнім часом роботодавці дедалі частіше повідомляють, що їхні заброньовані працівники бачать у застосунку "Резерв+" інформацію про розшук від ТЦК. У зв’язку з цим виникає запитання: як діяти в такій ситуації та хто має вживати заходів? Нижче — узагальнений алгоритм дій, сформований на основі практичного досвіду.

Про це повідомляє Міноборони. Підставою для оголошення в розшук є порушення правил військового обліку або законодавства у сфері оборони та мобілізації. Найчастіші причини:

непроходження або відмова від проходження військово-лікарської комісії (ВЛК);

неявка за повісткою.

Згідно з Положенням про військово-лікарську експертизу (наказ Міноборони №402), висновок ВЛК в особливий період або під час воєнного стану чинний протягом одного року з моменту завершення медогляду.

Водночас обов’язку щороку самостійно ініціювати проходження ВЛК для більшості військовозобов’язаних немає. Людина може пройти комісію за власною ініціативою — наприклад, згенерувавши направлення через "Резерв+" або звернувшись до ТЦК.

Обов’язок самостійно пройти повторну ВЛК стосувався переважно тих осіб, яких раніше визнали обмежено придатними (з окремими винятками).

Якщо особу не викликали до ТЦК і не видавали направлення на ВЛК, сам факт її непроходження не може автоматично бути підставою для штрафу чи розшуку.

Неявка є підставою для притягнення до відповідальності лише за умови належного вручення повістки та відсутності поважних причин.

Повістка вважається врученою належним чином у разі:

особистого вручення;

направлення поштою за актуальною адресою;

передачі через роботодавця разом із розпорядженням ТЦК.

Якщо повістка надсилалася поштою, вона має бути відправлена за адресою, вказаною під час уточнення даних, або за місцем реєстрації. Працівник пошти зобов’язаний вручити її особисто або залишити повідомлення про надходження.

У разі надсилання за неправильною адресою підстав для штрафу немає. Проте доводити це, ймовірно, доведеться у ТЦК або навіть у суді.

Подальші кроки залежать від того, чи визнає особа порушення. Найпростіший варіант — подати заяву про визнання порушення через застосунок "Резерв+" та сплатити штраф у розмірі 8500 грн (50% від мінімального розміру).

Якщо порушення не було

У цьому випадку можна:

Звернутися до ТЦК (особисто або через адвоката) та з’ясувати підстави розшуку. Якщо причина — неявка за повісткою, перевірити факт її належного направлення. За наявності підтвердження про надсилання — звернутися до поштового відділення для отримання інформації про порядок вручення. У разі відсутності доказів належного вручення — подати до ТЦК письмову вимогу про виключення запису про розшук із Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних і резервістів.

Якщо ТЦК відмовляється скасувати розшук, питання може вирішуватися в судовому порядку.

Строки притягнення до відповідальності

Відповідно до статті 38 КУпАП, адміністративне стягнення за порушення правил військового обліку може бути накладене:

протягом трьох місяців із дня виявлення правопорушення,

але не пізніше одного року з дня його вчинення.

Якщо з моменту неявки минуло понад три місяці, строк накладення штрафу може вважатися таким, що сплив. Проте на практиці ТЦК не завжди погоджується із цим без судового розгляду.

