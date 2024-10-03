Що очікуватиме військовозобов’язаного, якщо він не з’явиться до ТЦК за повісткою: пояснив юрист

В Україні воєнний стан та загальна мобілізація продовжені до 9 листопада 2024 року. Чоловіки віком 18-60 років, які підлягають військовому обов'язку, і далі отримують повістки та призиваються до армії. Новий закон про мобілізацію вніс зміни у відповідальність за неявку до територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки (ТЦК і СП). Розглянемо, коли можна законно не з'явитися за повісткою та які санкції чекають на порушників у жовтні 2024 року. Про це пише Уніан.

Законні підстави для неявки за повісткою

Особа, яка отримала повістку, зобов'язана прибути до ТЦК і СП у визначений час. Однак існують поважні причини для неявки, зазначені у пункті 23 Постанови Кабміну №3633-IX:

Захворювання призовника Смерть близьких родичів (включно з родичами подружжя) Наслідки бойових дій Стихійні лиха

Кожну з цих обставин необхідно документально підтвердити, наприклад, медичною довідкою чи офіційним актом від уповноваженої установи.

Призовник має повідомити ТЦК про неможливість з'явитися протягом 3 днів з дати, вказаної в повістці. Після цього він зобов'язаний прибути до ТЦК протягом 7 календарних днів.

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Наслідки неявки без поважних причин

За відсутності законних підстав для неявки застосовуються санкції. Спершу керівник ТЦК і СП звертається до поліції для оголошення особи в розшук. Якщо поліція не знаходить розшукуваного, його можуть позбавити права керування транспортним засобом та оштрафувати.

Адвокати Євген Камишев і Руслан Мельнік пояснюють, що покарання регулюються статтями 210 і 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) та статтею 336 Кримінального кодексу.

КУпАП передбачає такі санкції в особливий період (з 17 березня 2014 року):

За порушення правил військового обліку - штраф 17 000 - 25 500 грн

За порушення законодавства про оборону та мобілізацію - штраф 17 000 - 25 500 грн для громадян, 34 000 - 59 500 грн для посадових осіб

За свідоме ухилення від мобілізації може бути відкрито кримінальну справу з покаранням у вигляді позбавлення волі на 3-5 років.

Варто зазначити, що штраф за неявку не накладається, якщо ТЦК і СП мають доступ до даних особи в державних реєстрах або системі Резерв+.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, кому з українців точно не прийде повістка поштою.

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