До 13 градусів тепла: прогноз погоди в Україні на вихідні

Найближчими днями в Україні переважатиме хмарна погода з туманами, але різкого похолодання не очікується. У суботу, 8 листопада, опади малоймовірні майже по всій території країни. Температура вдень коливатиметься від +9 до +13°C, а на півдні — від +10 до +15°C.

У неділю, 9 листопада, в більшості регіонів пройдуть дощі, а на заході та півночі стане трохи прохолодніше — +7…+11°C вдень. Про це повідомила синоптик Наталія Діденко.

У Києві субота мине без опадів, температура вдень — +10…+12°C. У неділю в столиці очікується невеликий дощ, а повітря охолоне до +8…+10°C.

Синоптик також попередила, що 11–12 листопада в Україну прийде відчутніше похолодання, і більшість областей накриють дощі.

Діденко порадила українцям використати суботу для відпочинку на природі, адже погода сприятиме прогулянкам і "тихому полюванню" — збиранню грибів.

