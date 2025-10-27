До 80 тисяч гривень на місяць: у яких сферах українці заробляють найбільше

Український ринок праці продовжує демонструвати зростання, навіть попри воєнні виклики, економічну нестабільність і міграцію фахівців за кордон. Середній рівень заробітної плати підвищився майже у всіх галузях, хоча темпи зростання різняться.

Найвищі доходи традиційно залишаються в IT-сфері. У третьому кварталі 2025 року середня зарплата в цій галузі становила 56 085 грн, а розробники програмного забезпечення отримували до 79 919 грн щомісяця. Особливо високими є доходи IT-фахівців у фармацевтичній сфері, де середня винагорода перевищує 71 700 грн. Про це свідчить дослідження robota.ua.

Другу позицію за рівнем оплати посідає банківський сектор — 32 397 грн у середньому, причому керівники відділень отримують понад 58 тис. грн. У промисловості середня заробітна плата сягає 24 251 грн, а в аграрному секторі — близько 26 809 грн.

Найвищі середні зарплати спостерігаються серед керівників банківських відділень (58 190 грн), торгових представників (34 320 грн), фінансових консультантів (34 165 грн), фахівців із PR (33 022 грн) та водіїв (31 569 грн). Натомість найнижчу оплату отримують касири (17 540 грн), вантажники (приблизно 18 300 грн) і покоївки (16 339 грн). Такі професії зазвичай не потребують високої кваліфікації, що безпосередньо впливає на рівень заробітку.

Дослідження також показало, що стартові зарплати нових працівників продовжують зростати, хоча все ще на 2–3 тис. грн нижчі за очікування кандидатів — ця тенденція зберігається вже понад півтора року.

Найбільше вакансій зосереджено у регіонах із розвиненою інфраструктурою та активним бізнесом. Лідером є Київська область (43,3% усіх пропозицій), далі йдуть Львівська (8,6%) та Дніпропетровська області (8,5%).

