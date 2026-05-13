Дохід 20 тисяч гривень: на яку пенсію можна розраховувати

Розмір пенсії в Україні безпосередньо залежить від офіційного доходу, який людина отримувала протягом трудового життя. У Пенсійному фонді пояснюють, яку приблизну виплату можна очікувати за умови середньої зарплати на рівні 20 000 грн.

Про це повідомляє Пенсійний фонд України. Пенсія формується за єдиною формулою, але з урахуванням індивідуальних показників кожної людини — стажу, заробітку та часу виходу на пенсію.

Розрахунок виглядає так:

Пенсія = ЗП × КЗ × КС, де:

ЗП — середня зарплата в країні за останні три роки перед призначенням пенсії (у 2026 році — 17 482 грн),

— середня зарплата в країні за останні три роки перед призначенням пенсії (у 2026 році — 17 482 грн), КЗ — коефіцієнт індивідуальної зарплати,

— коефіцієнт індивідуальної зарплати, КС — коефіцієнт страхового стажу.

Окремо враховується і мінімальний страховий стаж, необхідний для виходу на пенсію:

у 60 років — від 33 років стажу;

у 63 роки — від 23 років;

у 65 років — від 15 років.

Яку пенсію можна отримати при зарплаті 20 000 грн

За розрахунками пенсійного калькулятора, якщо людина має мінімально необхідний стаж (33 роки) і середню офіційну зарплату близько 20 000 грн, то орієнтовна пенсія становитиме приблизно 7 284 грн.

Водночас остаточна сума може бути більшою за рахунок різних надбавок.

Доплати за понаднормовий стаж

Якщо людина відпрацювала більше, ніж мінімально встановлено (понад 30 років для жінок і 35 років для чоловіків), нараховується додаткова виплата — 1% від пенсії за кожен рік понад норму.

Проте ця надбавка обмежена: вона не може перевищувати 1% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

У 2026 році прожитковий мінімум становить 2 595 грн, тож доплата за один рік понаднормового стажу складає приблизно 25,95 грн. Наприклад, 10 додаткових років стажу дадуть близько 259 грн щомісячної надбавки.

