Дрони атакували Новоросійськ: палав нафтовий термінал 'Шехсарис' (фото, відео)

У ніч на 2 березня в російському місті Новоросійськ сталася масштабна пожежа на нафтовому терміналі після атаки дронів-камікадзе. У соцмережах місцеві жителі публікували відео, на яких видно сильне займання в районі портової інфраструктури.

Про інцидент повідомило незалежне російське медіа ASTRA, а також моніторингові ресурси. За даними аналізу ASTRA, осередок пожежі розташований поблизу нафтоналивного терміналу "Шесхарис" — одного з найбільших комплексів із перевалки нафти та нафтопродуктів на півдні Росії.

Об’єкт відіграє важливу роль у логістиці паливних ресурсів, зокрема забезпечує потреби військових формувань РФ.

Раніше мер міста Андрій Кравченко повідомляв про тимчасове перекриття руху транспорту в районі набережної та у напрямку села Кабардинка. За його словами, обмеження запровадили під час відбиття атаки безекіпажних морських катерів і безпілотників.

