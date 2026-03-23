Дрони атакували порт у Ленінградський області рф: зайнялась масштабна пожежа (фото, відео)

У Ленінградській області Росії повідомили про масштабну атаку безпілотників, унаслідок якої виникла пожежа в порту Приморська та було пошкоджено паливну інфраструктуру. В результаті атаки в порту Приморська зазнав пошкоджень резервуар із паливом, що призвело до займання. На місці працюють рятувальні служби, триває ліквідація пожежі, а персонал об’єкта евакуювали.

За словами губернатора регіону Олександра Дрозденка, інцидент стався ввечері 22 березня. Він заявив, що сили протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби нібито знищили десятки дронів над областю. Спочатку йшлося про 35 безпілотників, однак згодом ця цифра зросла до понад 50.

Порт Приморськ є ключовим нафтовим хабом Росії на Балтійському морі та кінцевою точкою Балтійської трубопровідної системи, через яку здійснюється експорт нафти.

Раніше також з’являлася інформація від російських Telegram-каналів про інцидент у районі Гатчини, де нібито вибухнула ракета системи ППО неподалік військового підприємства "ВИСКОМ". Це підприємство входить до оборонно-промислового комплексу РФ і займається розробкою спеціальних засобів для силових структур.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!