Дрони атакували рф: у низці областей лунали вибухи, в Усманському окрузі зайнялась нафтобаза (фото)

У Міністерстві оборони рф заявили, що з вечора 5 січня російські сили протиповітряної оборони нібито перехопили та знищили 129 українських безпілотників. Водночас російські Telegram-канали повідомляли про серію вибухів у різних регіонах рф. За їхніми даними, дрони змогли долетіти навіть до Башкортостану, а основними цілями атак традиційно ставали нафтобази та промислові об’єкти, задіяні в забезпеченні російської армії.

Про це повідомляє Міноборони РФ, губернатори російських областей і російський Telegram-канал Astra. Згідно з інформацією російського оборонного відомства, найбільшу кількість безпілотників — 29 одиниць — нібито було збито над Брянською областю.

Також повідомляється про знищення:

15 БпЛА — над Бєлгородською областю;

13 — над Ярославською;

10 — над Новгородською;

9 — над Смоленською;

по 7 — над Курською та Пензенською;

по 6 — над Тверською областю та Башкортостаном.

Ще по 5 дронів нібито перехопили над Астраханською та Ростовською областями, 4 — над Калузькою, по 2 — над Московською, Орловською та Ленінградською областями. По одному безпілотнику, за твердженням Міноборони рф, було збито над Воронезькою, Костромською, Тульською, Тамбовською, Рязанською областями та Татарстаном, а також над територією тимчасово окупованого Криму.

Губернатор Липецької області Ігор Артамонов підтвердив атаку та повідомив про займання на одному з промислових об’єктів, не уточнюючи деталей.

"Після падіння безпілотника сталося загоряння на промисловому об'єкті в Усманському окрузі. За попередніми даними, загиблих і постраждалих немає. На місці працюють оперативні служби", — заявив чиновник.

За інформацією Astra, у ніч проти 6 січня мешканці міста Усмань повідомляли про вибухи та пожежу на місцевій нафтобазі. Відкриті джерела свідчать, що ТОВ "Усманська нафтобаза" займається зберіганням, перевалкою та перевезенням нафтопродуктів.

Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко заявив про падіння уламків безпілотника поблизу компресорної станції у Волховському районі.

"Засобами РЕБ було придушено БпЛА. Уламки впали поблизу села Бережки, зокрема на території компресорної станції", — повідомив він, додавши, що загрози пожежі немає і ніхто не постраждав.

Також Astra з посиланням на місцевих жителів інформувала про численні вибухи в Ярославлі, зокрема в районі Нєфтєстроя, де розташовані нафтопереробний завод і нафтобаза.

Про гучні вибухи повідомляли й мешканці Пензи та Твері. За попередніми даними, ціллю атаки у Твері міг бути Тверський вагонобудівний завод.

Крім того, безпілотники досягли міста Стерлітамак у Башкортостані, де розташований великий нафтохімічний завод АТ "СНХЗ", який раніше вже неодноразово потрапляв під удари.

Раніше ми розповідали, що дрони атакували російський Волгоград, було влучання в НПЗ.

