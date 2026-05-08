Дрони атакували російські Ярославль та Ростов: спалахнули пожежі на НПЗ (фото, відео)

У ніч проти 8 травня в кількох регіонах Росії повідомляли про атаки безпілотників, вибухи та пожежі. Зокрема, вибухи пролунали в Ярославлі, Москві та Ростовській області.

Про це повідомляють моніторингові канали, Exilenova+, мер Москви Сергій Собянін, ASTRA та губернатор Ростовської області Юрій Слюсар в Telegram, російське пропагандистське агентство РИА Новости. За попередньою інформацією, перші повідомлення про дрони з’явилися ввечері 7 травня. Після цього Росавіація оголосила обмеження на польоти в московських аеропортах Внуково та Домодєдово. Згодом мер Москви Сергій Собянін заявив про нібито збиття кількох безпілотників на підльоті до столиці.

Також вибухи пролунали в Ярославлі. За даними моніторингових ресурсів, під удар міг потрапити нафтопереробний завод "Ярославнефтеоргсинтез". Після атаки на території підприємства спалахнула пожежа. У соцмережах поширили відео, на яких видно густий дим над заводом.

Крім того, повідомлялося про вибухи в Ростові-на-Дону. За попередніми даними, ціллю атаки міг стати завод "Агропромзапчасть". Місцеві жителі заявляли про серію вибухів і масштабне займання після них.

Пізніше губернатор Ростовської області Юрій Слюсар повідомив, що в регіоні нібито "відбили атаку БпЛА та ракет". За його словами, загиблих немає, однак через падіння уламків зафіксовані пошкодження в Ростові-на-Дону, Таганрозі, Батайську та М’ясниковському районі.

Вранці 8 травня Сергій Собянін заявив, що за ніч на підльоті до Москви російська ППО нібито збила 26 безпілотників.

У Міністерстві оборони РФ також повідомили, що загалом над територією Росії нібито перехопили 264 дрони. Водночас інформацію про кількість безпілотників, які досягли цілей, російська влада не оприлюднює.

Нагадаємо, дрони атакували Москву.

