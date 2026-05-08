Дроны атаковали российские Ярославль и Ростов: вспыхнули пожары на НПЗ (фото, видео)

В ночь на 8 мая в нескольких регионах России сообщали об атаках беспилотников, взрывах и пожарах. В частности, взрывы прогремели в Ярославле, Москве и Ростовской области.

Об этом сообщают мониторинговые каналы, Exilenova+, мэр Москвы Сергей Собянин, ASTRA и губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в Telegram, российское пропагандистское агентство РИА Новости. По предварительной информации, первые сообщения о дронах появились вечером 7 мая. После этого Росавиация объявила ограничения на полеты в московских аэропортах Внуково и Домодедово. Впоследствии мэр Москвы Сергей Собянин заявил о якобы сбитии нескольких беспилотников на подлете в столицу.

Также взрывы прогремели в Ярославле. По данным мониторинговых ресурсов, под удар мог попасть нефтеперерабатывающий завод "Ярославнефтеоргсинтез". После атаки на территории предприятия вспыхнул пожар. В соцсетях распространили видео, на которых виден густой дым над заводом.

Кроме того, сообщалось о взрывах в Ростове-на-Дону. По предварительным данным, целью атаки мог стать завод "Агропромзапчасть". Местные жители заявляли о серии взрывов и масштабном возгорании после них.

Позже губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в регионе якобы "отбили атаку БпЛА и ракет". По его словам, погибших нет, однако из-за падения обломков зафиксированы повреждения в Ростове-на-Дону, Таганроге, Батайске и Мясниковском районе.

Утром 8 мая Сергей Собянин заявил, что за ночь на подлете в Москву российское ПВО якобы сбило 26 беспилотников.

В Министерстве обороны РФ также сообщили, что всего над территорией России якобы перехватили 264 дрона. В то же время информацию о количестве достигших целей беспилотников российские власти не обнародуют.

