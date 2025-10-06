Дрони атакували російський Бєлгород: є влучання у електропідстанцію, у частині міста зникло світло (фото)

Увечері 5 жовтня в російському Бєлгороді та навколишніх населених пунктах зникло електропостачання після удару по підстанції "Луч". Внаслідок обстрілу міста зафіксовано пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури, масштаби руйнувань уточнюються. Частина лікарень перейшла на резервне живлення.

Про це повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков. Місцеві джерела повідомляють, що після "прильотів" по підстанції "Луч" електрика зникла не лише у самому Бєлгороді, а й у кількох прилеглих районах.

Згодом у деяких частинах міста почали фіксувати відновлення електропостачання.

Раніше ми розповідали, що дрони атакували російський Волгоград, було влучання в НПЗ.

