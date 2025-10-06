Дроны атаковали российский Белгород: есть попадание в электроподстанцию, в части города исчез свет (фото)

Вечером 5 октября в российском Белгороде и окрестных населенных пунктах исчезло электроснабжение после удара по подстанции "Луч". В результате обстрела города зафиксированы повреждения объектов энергетической инфраструктуры, масштабы разрушений уточняются. Часть больниц перешла на резервное питание.

Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Местные источники сообщают, что после "прилетов" по подстанции "Луч" электричество исчезло не только в самом Белгороде, но и в ряде близлежащих районов.

Впоследствии в некоторых частях города начали фиксировать восстановление электроснабжения.

