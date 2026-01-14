Дрони атакували російський Ростов-на-Дону: є влучання по хімічному заводу Емпілс (фото, відео)

У ніч на 14 січня Ростов-на-Дону зазнав атаки безпілотників. Вибухи та займання були зафіксовані на території хімічного підприємства "Эмпилс"

Про це повідомляє канал Exilenova+. Журналісти провели геолокацію й встановили, що на ураженому об’єкті розміщені резервуари з нафтою. У мережі також з’явилися відеозаписи, зняті місцевими мешканцями, на яких видно пожежу та наслідки удару. Очевидці стверджують, що внаслідок атаки зазнали пошкоджень і житлові будинки поблизу.

Губернатор Ростовської області Юрій Слюсар зранку заявив про нібито успішне відбиття атаки безпілотників силами протиповітряної оборони в Ростові-на-Дону та кількох районах області. Водночас згодом він повідомив про загибель однієї людини, тіло якої виявили у пошкодженому житловому будинку. За його словами, ще чотири особи отримали поранення.

