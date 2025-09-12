Дрони атакували російський Смоленськ: є влучання у обʼєкти нафтової компанії 'Лукойл' (фото, відео)

У ніч проти 12 вересня в Росії заявили про масштабну атаку безпілотників. Вибухи чули у Смоленську та поблизу Москви.

Про це повідомляють губернатор Смоленської області РФ Василь Анохін та очевидці в Telegram, BAZA, "РИА Новости". Очевидці публікували відео, на яких зафіксовані спалахи та пожежі, стверджуючи, що атака була спрямована на об’єкти компанії "Лукойл" у Смоленську. Губернатор області Василь Анохін підтвердив атаку й заявив, що протидію здійснюють системи ППО Міністерства оборони РФ.

У Москві мер Сергій Собянін повідомив, що сили ППО начебто збили сім дронів, які прямували до столиці. За його словами, на місцях падіння уламків працюють екстрені служби.

