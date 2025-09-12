Дроны атаковали российский Смоленск: есть попадание в объекты нефтяной компании 'Лукойл' (фото, видео)

В ночь на 12 сентября в России заявили о масштабной атаке беспилотников. Взрывы слышали в Смоленске и близ Москвы.

Об этом сообщают губернатор Смоленской области РФ Василий Анохин и очевидцы в Telegram, BAZA, "РИА Новости". Очевидцы публиковали видео, где зафиксированы вспышки и пожары, утверждая, что атака была направлена на объекты компании "Лукойл" в Смоленске. Губернатор области Василий Анохин подтвердил атаку и заявил, что противодействие осуществляют системы ПВО Министерства обороны РФ.

В Москве мэр Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО якобы сбили семь дронов, направлявшихся в столицу. По его словам, на местах падения обломков работают экстренные службы.

