Дрони атакували російський Ярославль: горів один з найбільших НПЗ рф (фото, відео)

У ніч на 12 грудня безпілотники атакували російське місто Ярославль — за 700 км на північний схід від Москви та понад 1000 км від українського кордону. Внаслідок удару спалахнула пожежа на нафтопереробному заводі "Славнефть-ЯНОС" — одному з найбільших у рф, що переробляє 15 млн т нафти на рік і виробляє бензин, реактивне паливо та мастила для економіки та армії.

Про це повідомляють російські Telegram-канали, місцеві пабліки та OSINT-моніторинг.

Мешканці чули щонайменше сім потужних вибухів і прольоти дронів. Перед атакою губернатор Михайло Євраєв оголосив "повітряну небезпеку". У мережі з’явилися відео з яскравою загарою над промисловою зоною та стовпом диму.

Міноборони рф заявило про "нейтралізацію" 90 дронів за ніч: 63 — над Брянщиною, 8 — над Ярославлем, по 3–4 — над Москвою, Смоленськом, Твер’ю, Чорним морем, по 2 — над Тамбовом і Туллю, по 1 — над Орлом і Ростовом. Про реальні наслідки для заводу — мовчання.

