Дрони атакували російську Псковську область: зайнялась пожежа на нафтобазі (фото, відео)

У ніч проти 19 лютого безпілотники здійснили атаку на Псковська область. У місті Великі Луки після вибухів спалахнула нафтобаза.

Про можливе ураження об’єкта після опівночі повідомили моніторингові ресурси, зокрема Exilenova+ та ASTRA. Згодом інформацію про атаку підтвердив губернатор регіону Михайло Ведерніков, заявивши, що невідомі безпілотники нібито намагалися вразити об’єкти цивільної інфраструктури.

Після появи у соцмережах відео з місця події Ведерніков уточнив, що в області зайнявся резервуар із нафтопродуктами.

Крім того, місцева влада попередила мешканців про можливі перебої в роботі мобільного інтернету. У Росавіація також повідомили про запровадження тимчасових обмежень на роботу аеропорту Пскова.

