Дрони атакували російську Сизрань, куди постачають 'шахеди' з Ірану: є влучання у НПЗ (фото, відео)

У ніч на 15 серпня у російській Сизрані, Самарська область, за повідомленнями в соцмережах, безпілотники атакували місцевий нафтопереробний завод.

Telegram-канали поширили відео, на якому, ймовірно, зафіксовано момент удару по НПЗ, а місцеві жителі повідомляли про вибухи та пожежу в його районі. Про це повідомили Telegram-канали, російська служба ВВС, губернатор Самарської області В’ячеслав Федорищев та російське Міноборони в Telegram.

Вранці губернатор Самарської області В’ячеслав Федорищев заявив, що регіон атакували 13 дронів, однак про можливе ураження НПЗ не згадав.

Читайте також: Війна постукала у вікна пересічним росіянам, а вони якісь нервові

Згодом Міноборони РФ повідомило, що за ніч системи ППО нібито знищили 53 українські безпілотники. З них 13 — над Курською областю, 11 — над Ростовською, 7 — над Самарською, 6 — над Бєлгородською, 5 — над Орловською, по 4 — над Брянською та Воронезькою, по одному — над Саратовською областю, тимчасово окупованим Кримом та акваторією Азовського моря.

При цьому російське військове відомство традиційно не уточнило, скільки саме дронів змогли прорвати оборону та які наслідки мала атака.

Нагадаємо, дрони атакували Брянську та Волгоградську області рф.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!