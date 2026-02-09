Дрони рф атакували Харківщину: зруйнований житловий будинок, є загиблі, серед них - 10-річна дитина (фото)

Унаслідок нічної атаки російських безпілотників на Харківщину 9 лютого загинули жінка та 10-річний хлопчик, ще кілька людей зазнали поранень і гострих стресових реакцій. Найбільше постраждав Богодухів, а також низка інших населених пунктів області.

Про це повідомили Державна служба з надзвичайних ситуацій та Харківська обласна прокуратура. За даними рятувальників, удар припав по приватному сектору міста. Один із безпілотників влучив безпосередньо в житловий будинок, який унаслідок вибуху був повністю зруйнований. На місці виникла пожежа площею близько 50 квадратних метрів, яку оперативно ліквідували. Під час розбору завалів рятувальники виявили тіла двох загиблих — матері та її 10-річного сина.

Унаслідок тієї ж атаки ще троє мешканців Богодухова дістали ушкодження. Згодом у прокуратурі уточнили, що місто атакували дрони типу "Герань-2". За їхньою інформацією, удар стався близько 03:55. Окрім загиблих, постраждали 22-річний чоловік, який отримав садна, а також 68-річний чоловік і 89-річна жінка — у них зафіксували гостру реакцію на стрес.

Окрім Богодухова, під обстріл потрапило селище Золочів. Там пошкоджено багатоквартирний житловий будинок, два магазини та легковий автомобіль. Медична допомога знадобилася 17-річній дівчині, у якої також діагностували гостру стресову реакцію.

Читайте також: Російська армія здійснила масованому атаку на Україну: у Києві, Запоріжжі та на Сумщині перебої зі світлом, є поранені та загиблі, серед них дитина (фото, відео)

Російські удари зачепили й села Польова та Лужок. У цих населених пунктах пошкоджено житлові будинки, господарські споруди та автомобілі. У Лужку постраждали 73-річна жінка та 18-річна дівчина.

Правоохоронці та рятувальники продовжують працювати на місцях атак, фіксуючи наслідки обстрілів і надаючи допомогу постраждалим.

Нагадаємо, Російська армія атакувала Одесу.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!