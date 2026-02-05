Дрони рф атакували Київ: пошкоджено житлові будинки, горів гараж, є поранені (фото)

У ніч на 5 лютого Київ зазнав атаки російських ударних безпілотників. В результаті постраждали двоє людей та зафіксовано пошкодження в кількох районах столиці.

Про це повідомила поліція Києва у своєму Telegram-каналі. За даними правоохоронців, у Солом’янському районі уламки збитого дрона пошкодили фасади та вибили вікна одразу в чотирьох багатоповерхових будинках. Травм зазнала 79-річна жінка — її доправили до лікарні. Ще одній мешканці, 89 років, медики надали необхідну допомогу безпосередньо на місці події.

Також наслідки атаки зафіксували в інших частинах міста. У Дарницькому районі через падіння безпілотника пошкоджено фасад житлового будинку. В Оболонському районі уламки дрона впали на автостоянку, внаслідок чого зайнялися два автомобілі. У Шевченківському районі безпілотник влучив у дах офісної будівлі — пожежу, що виникла після удару, рятувальники оперативно ліквідували.

Правоохоронці та екстрені служби продовжують працювати на місцях влучань, фіксують наслідки атаки та надають допомогу постраждалим.

